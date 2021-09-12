مصرع 9 أشخاص فى حادث تصادم بسمالوط بالمنيا

لقي 9 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة وخلاطة مواد بناء، مساء السبت، بالقرب من محور سمالوط بزمام قرية السرارية، في شمال محافظة المنيا، وتم إيداع جثث الضحايا بمستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت مصادر طبية، إن المتوفيين هم: حازم هشام 30 عاما، ابنته مكة 4 سنوات، فايز محمود 35 عاما، علاء محمود 40 عاما، حشمت محمد 75 عاما، جمال محمد 10 سنوات، طه محمد 23 عاما، وفائي حشمت 52 عاما، ورجبية عبد المطلب 41 عاما.

وأوضحت مصادر أمنية، أن الحادث وقع نتيجة إصطدام خلاطة مواد بناء تحمل رقم 3971 بسيارة بيجو رقم 8273، وتم إيداع جثث الضحايا، وجميعهم من قرية السريرية بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة، وجري تحرير المحضر اللازم بالحادث.

وكان الطريق الدائري بمركز سمالوط قد شهد يوم الجمعة الماضية حادث إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أسفر عن مصرع شخص، بينما أصيب 15 آخرين، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص "أجرة"، على الطريق الدائري «محور سمالوط»، بمدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بجروح وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الإرتجاج، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، مما أدى إلى انقلابها، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالحادث.

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

يشار إلى أن محافظة المنيا، شهدت الأسبوع الماضي إصابة 6 أشخاص إثر وقوع حادث مروري على الطريق الصحراوى الشرقى القديم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف كائن بالقرب من كمين الشيخ فضل الواقع بالطريق الصحراوي الشرقي «القديم» المار من أمام مركز بني مزار شمالي المحافظة، أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.