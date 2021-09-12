حسن عبدالعزيز: متلقى بناة مصر يجنى ثمار عقود جديدة لشركات المقاولات بأفريقيا

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، أن متلقى بناة مصر يجني العديد من العقود لشركات المقاولات المصرية، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال البنية التحتية والطرق وتنفيذ مدن بالكامل وتطبيق التجربة المصرية لتنفيذ العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات السكنية والصرف الصحي، فضلا عن مجال الطاقة الشمسية.

وقال “عبد العزيز”، فى تصريح خاص لـ"عالم المال"، أن شركات المقاولات المصرية تستهدف التنوع والتوسع بدول القارة السمراء، خصوصًا الكونغو وأوغندا وكنينا من أكثر الدول التى يجري بها مشروعات متنوعة، موضحًا أنه سيتم الاتفاق على الغطاء التمويلي للمشروعات، وذلك لضمان حقوق الشركات المصرية التى تعمل بأفريقيا.

وأضاف رئيس اتحاد منظمات التشييد والنباء، أن الشركات تتطلع إلى تدشين مشروعات نموذجية بالدول الأفريقية على غرار المشروعات التنموية فى مصر، مضيفا أنه يجرى دراسة حزمة جديدة من المشروعات تم طرحها على الشركات المصرية تمهيدا للتعاقد عليها ،مضيفاً أن الشركات المقاولات المصرية لديها جاهزة للمنافسة لتنفيذ كبري المشروعات أمام الدول الأجنبية.

وأفاد بأن متلقى بناة مصر انطلاقة جديدة لزيادة التعاقدات بين الشركات المقاولات المصرية ودول القارة السمراء، بالإضافة إلى عودة وتعزيز ملف تصدير صناعة التشييد المحلية للخارج والدفع للاستفادة بخبرات وكفاءات الشركات المصرية، مضيفا أن توجهات الدولة تدعم تعزيز مشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات الإعمار والتنمية بالدول العربية والأفريقية.

جدير بالذكر أنه من المقرر انطلاق الدورة السادسة من ملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء» في 15 سبتمبر الجاري تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، لاستعراض جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»، لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.