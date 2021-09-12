الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين المنيا»:الإعلان عن أسماء المستوفين لشروط «جمعيتى» قريبا

جمعيتي
جمعيتي

أكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنه يتم حصر جميع الطلبات المتقدمة لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة  إلي المديرية لفرز الطلبات والأوراق وحافظة المستندات، والإقرارات بعدم استفادة أحد الأقارب من الدرجة الرابعة بالأنشطة التموينية سواء مخبز أو مستودع بوتاجاز أو مستودع دقيق أو بدال تمويني أو مشروع جمعيتي.

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه سيتم قريبًا الإعلان عن النتائج النهائية بعدد من استوفى كل الشروط ووضعه في كشف رقم واحد ورصد جميع الطلبات التي لم تستوفي كل الشروط وهي التي يتم استبعادها، لافتًا إلى أن هذه الكشوفات سيتم رفعها إلى الوزارة من خلال مندوب المديرية لدراستها ومراجعتها واعتمادها للبدء في إجراء المعاينات المبدئية.

وأضاف أنه سيتم إجراء المعاينات النهائية لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين للمرحلة الرابعة، بعد الانتهاء من المعاينات المبدئية، وفي حال القبول سيتم تشغيل المشروع خلال 48 ساعة باستلام السلع التموينية من الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد التعاقد معها.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  بالمنبا، أن مشروع جمعيتي يوفر فرص عمل للشباب، بجانب توفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بتخفيضات 25% مقارنة بمثيلاتها عن الأسواق المحلية.

مشروع جمعيتي تموين المنيا شباب الخريجين مديرية التموين الدكتور محمود يوسف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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