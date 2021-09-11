«فاروس» يوضح أسباب استقرار أسعار الحديد عالميا

سجلت أسعار حديد التسليح التركي الأسبوع الماضي 668 دولارًا أمريكيًا للطن، بانخفاض نسبته 2٪، وأقل من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه البالغ 682 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 2٪، وأقل من متوسط ​​السعر في الربع الثاني من العام الحالي البالغ 712 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 6٪، طبقا لتقرير صادر عن فاروس للأبحاث.

واستقر سعر خام الحديد بنسبة 65٪ الأسبوع الماضي عند 221 دولارًا أمريكيًا للطن، منخفضًا بنسبة 2٪ على مستوى العالم، وهو أقل من المتوسط ​​حتى تاريخه البالغ 250 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 12٪ وأقل من متوسط ​​الربع الثاني من عام 2021 والذي بلغ 271 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 19٪.

كما انخفضت أسعار الخردة بنسبة 1٪ على أساس سنوي مسجلة 445 دولارًا أمريكيًا للطن ، أي أقل من المتوسط ​​منذ بداية العام حتى تاريخه البالغ 459 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 3٪، وأقل من متوسط ​​الربع الثاني من عام 21 البالغ 475 دولارًا أمريكيًا للطن بنسبة 6٪.

ووصلت فروق أسعار الصلب إلى 336 دولارًا أمريكيًا، حيث انخفضت بنسبة 1٪ على أساس سنوي، وهي أعلى من المتوسط ​​منذ بداية العام وحتى تاريخه للدولار الأمريكي.