بينيلوبي كروز تخطف الأنظار في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي (صور)

تالقت الفنانة بينيلوبي كروز بإطلالة رائعة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان فينسيا السينمائي بدورته 78.

وفازت بينيلوبي كروز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها Parallel Mothers أو -Madres paralelas - للمخرج الكبير بيدرو ألمودوفار، وهو فيلم إسباني من بطولة بينيلوبي كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدي، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسي دي بالما.

Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما فى غرفة مستشفى واحدة حيث ستضع كل منهما مولودها، ويشتركان فى كونهما عزاب وحملا بالصدفة.

بينيلوبي كروز

وكان قد انطلق مهرجان فينسيا السينمائي فى نسخته الثامنة والسبعين، فى الفترة بين 1 إلى الحادي عشر من شهر سبتمبر الحالي، وأضاف المهرجان قسم جديد إلى أقسام الأفلام المتاحة الآن، باسم Orizzonti Extra، ويشمل مجموعة مختارة من الأعمال التجريبية .

وكان قد فاز فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب بجائزة لانتيرنا ماجيكا، وقالت لجنة تحكيم CGS"، إن الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيداً، بدءاً من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى وحتى الأخيرة، ولخلق قصة معقدة وموترة عن معني العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة، من وجهة نظر اللغة السينمائية فاستخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصال بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام، المخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.

بينيلوبي كروز

"أميرة" من إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية، التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتج فني له المخرج هاني أبو أسعد.

الفيلم من بطولة أهم نجوم فلسطين علي سليمان وصبا مبارك وصالح بكري وقيس ناشف وتارا عبود وريم تلحمي وزياد بكريوتم تصويره بالكامل في الأردن.