إحالة أوراق المتهم بارتكاب مجزرة «طوخ» إلى المفتى

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق المتهم بقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بقرية السيفا، التابعة لدائرة مركز طوخ، والمعروفة إعلاميًا بـ"مجزرة طوخ"، لمفتي الجمهورية.

بداية القضية عندما طعن المتهم بقرية السيفا عددًا من أفراد قريته بسكينين كان يحملهما، ما أدى لوفاة الدكتور "ضياء.ع"، و"محمد.ع"، وإصابة 4 آخرين، إثر تعدى المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم.

ووجهت النيابة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه "ضياء الدين .ع.م.م"، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، ما أدى إلى وفاته واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، منها قتل المجنى عليه "محمد.ع.ب" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل 6 آخرين مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.

ترجع وقائع القضية إلى ديسمبر الماضى، عندما طعن المتهم بقرية السيفا التابعة لطوخ بمحافظة القليوبية، عددًا من أفراد قريته بسكينين كان يحملهما، ما أدى إلى وفاة الدكتور "ضياء.ع"، و"محمد.ع"، وإصابة 4 آخرين، إثر تعدى المتهم عليهم بالضرب بالسكين وإحداث إصابات خطيرة بأجسادهم، ووجهت النيابة للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه "ضياء الدين.ع.م"، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء وتربص له بالمكان الذى أيقن سلفا المرور به وانهال عليه بالطعنات، ما أدى إلى وفاته.

وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجنايات أخرى، منها قتل المجني عليه "محمد.ع.ب" عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل 6 آخرين مع سبق الإصرار وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء بعد أن تلقى مدير الأمن إخطارًا من مأمور مركز طوخ، العميد تامر موسى يفيد بتعدي مريض نفسي على 6 أشخاص في الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.