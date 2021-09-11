«البحرية التونسية» تنقذ 100 مهاجر غير شرعى من الغرق

تمكنت وحدات من القوات البحرية التونسية، اليوم السبت، من إنقاذ 100 شخص من جنسيات دول إفريقية حاولوا الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع التونسية: أنه تمت عملية الإنقاذ بعد أن تسربت المياه إلى القارب الذي كانوا يستقلونه هؤلاء الأشخاص في عملية الإبحار خلسة.

يذكر أن القوات البحرية التونسية تمكنت من انتشال جثتين لامرأتين، بعد غرق مركب كان يقل 22 مهاجرًا غير شرعي شمال شرق صفاقس، على بعد 25 كم من السواحل التونسية.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان أصدرته الخميس الماضي: أن هؤلاء المهاجرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة (6 من مالي و5 من ساحل العاج و8 من غينيا و1 من الكاميرون و1 من زمبيا و1 من هايتي)، ومن بينهم 6 إناث وطفل.

وأفاد البيان بأن أعمارهم تتراوح بين 4 و40 سنة، وأنهم أبحروا من سواحل العوابد بصفاقس خلال الليلة الماضية بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.