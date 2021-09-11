نائب بالشيوخ: استراتيجية حقوق الإنسان تتكامل مع المسار التنموي للجمهورية الجديدة

أشاد النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، بإطلاق الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تعد بمثابة حجر زاوية بنيان القانون الدولى لحقوق الإنسان .

وأكد حمزة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، اليوم، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر في الجمهورية الجديدة الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 .

وأضاف حمزة، أن الرئيس السيسي والحكومة تسعى جاهدةً إلى رفعة شأن المواطن المصري من أجل إعطاءه كافة حقوقه التى كفلها له الدستور وتعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يطلقها الرئيس السيسى، المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وكان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية قد أكد أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار، بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.