السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«أسقف شبين يرقد في الرب» في عدد جديد من مجلة الكرازة

الأنبا بطرس أسقف
الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة الصادر هذا الأسبوع يحمل عنوان "نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر يرقد في الرب" مع صورة من صلوات تجنيزه التي أقيمت في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 30 أغسطس الماضي، بحضور البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، ويضم العدد "ملف خاص" عن نيافته.

وأضاف موسى، في بيان صدر، مساء السبت، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن افتتاحية العدد جاءت بقلم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية تحت عنوان "ملتقى الشباب".

وتناول البابا عوامل نجاح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية داخل مصر والذى أقيم فى الفترة من ٢٢ إلى ٣١ اغسطس ٢٠٢١، بمشاركة ٢٠٠ شاب فى مركز لوجوس بالمقر البابوي الديرى بوادى النطرون، وذكر أن عوامل النجاح هى التحضير الجيد لكل التفاصيل، والاهتمام بالتعليم بالقدوة والنموذج، والإيمان العامل بالمحبة، والعمل الجماعي، وتدريب مجموعات من المنظمين والمشاركين، ونشر روح الفرح، ويحتوي العدد على تغطية شاملة بالصور لأنشطة الملتقى كافة.

وكتب عدد من أحبار الكنيسة مقالات جديدة وهم: الأنبا سرابيون "الضوابط الأخلاقية لموت المخ" والأنبا موسى.. "عيشوا بالسلام" والأنبا تكلا.."دروس من الاستشهاد"، إضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات المهمة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

الكرازة الانبا بنيامين في الكرازة الانبا تكلا في الكرازة الانبا سيرابيون في الكرازة الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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