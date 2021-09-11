مشغولات آية: دفعها الملل إلى الشغف للعمل في مجال الحقائب الجلدية

استطاعت آية سامي، 35 عامًا، أن تغيّر روتين حياتها بعد أن أصابها الملل من خلال خلق لنفسها براند في عالم الشنط الجلد وهو نابع من حبها للفن.

تقول آية، لـ"الدستور"، إنها بدأت مشروعها في 2018 ودفعها هذا المشروع حبها الأساسي للفن، مضيفة أن أول منتج صنعته كان شنطة من الجلد الطبيعي:"كان أول منتج من الجلد الطبيعى أصنعه شنطة وفيها زخارف وألوان كتير مبهجة وكنت سعيدة بنفسى وبالتجربة الجديدة".

جانب من مشغولات آية

أكدت أنها بدأت للترويج لمشروعها عن طريق فيسبوك:" نزلت شنطتى فى جروب فاشون ولقيت تعليقات كتير إيجابية وانبهار ودعم كبير، الشنطة اتطلبت منى وكررت نفس الديزاين أكتر من مرة ودى كانت أول تجربة ليا أن شغلى يظهر للنور ويتباع"، مؤكدة أن أي شخص يحلم ولديه إرادة يستطيع أن يحقق حلمه بأقل الإمكانيات".

جانب من مشغولات آية

أشارت إلى أنها دائمًا تحاول التطوير من مهاراتها عن طريق مشاهداتها لفيديوهات يوتيوب والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الشنط والتصميمات، قائلة خلال تصريحاتها:"بعتبر نفسى دايمًا موجودة فى المجال عشان اتبسط واستمتع وبتمنى استمر بنفس الشغف".

جانب من مشغولات آية

وقالت آية سامي إنها تحلم بأن البراند الخاص بها يتم تداوله داخل وخارج مصر حيث إنه يشمل أشكال مصرية متعددة بملامح مصرية خالصة، مؤكدة أن أسرتها تساعدها دائمًا على تحقيق حلمها، لافتة إلى أن أي فتاة أو امراة لا بدّ أن يكون لديها شغف وشئ تتقنه وتستطيع من خلاله عمل مشروع مستقل خاص بها، مؤكدة أن الإصرار والإرادة أساس كل شيء.