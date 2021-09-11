السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاه اليوم

مواعيد ومواقيت الصلاة في جميع المحافظات اليوم السبت 11-9-2021

مواقيت الصلاةً
مواقيت الصلاةً

تعرض الدستور لقرائها اليوم السبت خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم السبت،  في عددٍ من المحافظات المصرية وتشمل كلا من محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وأسوان وكذلك محافظة الغربية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٤:٠٩

وقت الشروق      ٥:٣٨

وقت أذان الظهر.   ١١:٥٢

وقت اذان العصر.  ٣:٢٣

وقت ادان المغرب٣:٠٦

وقت اذان العشاء ٧:٢٤


 مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر.  ٤:١٣

وقت الشروق    ٥:٤٢

وقت أذان الظهر ١١:٥٧

وقت اذان العصر ٣:٢٩

وقت ادان المغرب ٦:١١

وقت اذان العشاء ٧:٣١


 مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٥٩

وقت الشروق  ٥:٢٦

وقت أذان الظهر ١١:٤٠

وقت اذان العصر ٣:١١

وقت ادان المغرب ٥:٥٣

وقت اذان العشاء ٧:١١

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 مواقيت الصلاة في محافظة الاسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٤

وقت الشروق  ٥:٣٣

وقت أذان الظهر ١١:٤٨

وقت اذان العصر ٣:١٩

وقت ادان المغرب ٦:٠١

وقت اذان العشاء  ٧:٢٠


 مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٤:١٠

وقت الشروق   ٥:٣٣

وقت أذان الظهر ١١:٤٥

وقت اذان العصر ٣:١٢

وقت ادان المغرب ٥:٥٦

وقت اذان العشاء ٧:١٠
 

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٤:٠٩

وقت الشروق ٥:٣٨

وقت أذان الظهر ١١.٥٢

وقت اذان العصر ٣:٢٣

وقت ادان المغرب ٦:٠٥

وقت اذان العشاء  ٧:٢٤
 

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٤:٠٤

وقت الشروق    ٥:٣٢

وقت أذان الظهر. ١١:٤٧

وقت اذان العصر.٣:١٨

وقت ادان المغرب ٦:٠٠

وقت اذان العشاء ٧:١٨
 

مواقيت الصلاة في محافظة  الغربية

وقت صلاة الفجر ٤:٠٩

وقت الشروق  ٥:٣٨

وقت أذان الظهر ١١:٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٤

وقت ادان المغرب ٦:٠٧

وقت اذان العشاء ٧:٢٦

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في محافظة اسوان مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة اليوم السبت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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