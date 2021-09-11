ارتفاع «الشعير» 200 جنيها.. أسعار الأرز في مصر اليوم

تباينت أسعار الأرز بالسوق المحلي المصري، اليوم السبت، حيث شهدت أسعار الأرز الشعير ارتفاعًا منذ امس الجمعة بنحو 200 جنيهًا في الطن، بينما جاءت أسعار الأرز الأبيض بنفس سعر أمس، لتسجل استقرارًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

واستقر سعر طن الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3% " عند 7,000 جنيهًا، وثبت أيضًا سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5 %" في عطلة نهاية الأسبوع عند 6800 جنيه للطن، بينما ارتفع سعر طن أرز الشعير "عريض الحبة"، ليسجل 4,200 جنيهًا للطن، بارتفاع نحو 200 جنيهًا في الطن عن أسعار الخميس 9 سبتمبر 2021.

وارتفع أيضًا في عطلة نهاية الأسبوع بمقدار 200 جنيهًا ليسجل 3,800 جنيهًا للطن، سعر طن أرز الشعير "رفيع الحبة".

وجاءت أسعار الأرز للمستهلك (الكيلو)، حيث يتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك ما بين 5.65 إلى 16.85 جنيهًا، وفقًا لنوع وجودة الأرز ونسبة الكسر به، ليسجل استقرارًا في الأسواق، وجاءت أسعار المستهلك على النحو التالي:

سجل سعر كيلو أرز نحو 5.65 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو أرز أبيض استقرارًا عند 9.95 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو أرز فاخر حوالي 11.75 جنيهًا.

كما ثبت سعر أرزعند 16.85 جنيهًا.

وكشف طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، عن إجراء مناقصة جديدة لتوريد الأرز الأبيض المحلى لصالح وزارة التموين لطرحه على بطاقات التموين ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية حتى العام المقبل، بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأكد حسانين، في بيان، أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص أى سلعة طوال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية.

وصرح رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين.

من جهته، أوضح الدكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى على إجراء مناقصة جديدة في شهر أكتوبر 2021 على أن يتم بدء التوريد الأرز المحلى الأبيض المعبأ لصالح هيئة السلع التموينية اعتبارا من أول شهر نوفمبر 2021.

ونوه شحاتة بأنه من المقرر توريد كميات تتراوح من 30 ألف الى 40 ألف طن أرز شهريًا وحتى نهاية شهر أغسطس 2022، وفي إطار حرص شعبة الأرز على توفير اى كميات تحتاجها الوزارة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى في التعاون الكبير من وزير التموين بعد نجاحه فى توفير وتأمين مخزون من كافة السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها للمواطنين على البطاقات التموينية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة.

وأضاف شحاتة أن شعبة الأرز قامت بتوريد ما يقرب من 240 ألف طن أرز على مدار الأشهر الماضية من إجمالي الكميات المتعاقد عليها من المناقصة الأخيرة وهى 270 ألف طن، وأنه خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، سيتم الانتهاء من توريد باقي الكميات المتعاقد عليها وهى 30 ألف طن ليبدأ اعتبارا من أول نوفمبر 2022 توريد الأرز ضمن المناقصة الجديدة.