«يوديهم المهندسين وهو فى أكتوبر».. شيكابالا يتحدث عن مراوغة «الأحمر» للاعبى الأهلى

قال محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إن الخبرة حسمت تتويج الفريق الأبيض لكرة اليد بالسوبر الإفريقي، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة أمام الأهلى ولكن إرادة الله شاءت بفوز الزمالك.

أضاف شيكابالا في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن لاعبى اليد فريق متكامل وكانوا رجالًا على قدر المسئولية، لافتًا إلى أن الهدف الذى سجله يحيى الدرع في الدقائق الأخيرة من المباراة كان عالميٌا وتسبب في فرحة كبيرة لجمهور النادى الأبيض.

وواصل قائد نادى الزمالك: «جمهور الزمالك مختلف ويستحق الفرحة ويدعم لاعبيه ولاعبو الفريق الأبيض أيضًا لأنهم اجتهدوا وبذلوا قصاري جهدهم وربنا أراد اليوم أن نتوج باللقب ونشارك في مونديال الأندية».

وعن مراوغة اللاعب أحمد الأحمر قائد الفريق الأبيض لكرة اليد للاعبي الأهلي قال: "ليست هناك طريقة لإيقافه لديه أسلوب مراوغة غريب (بيوديهم المهندسين وهو فى أكتوبر)".

وتحدث شيكابالا عن فرحة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك قائلا: «حسين لبيب شعرت بفرحته المختلفة كأنها فريقه وليس رئيس النادى».

نجح فريق الزمالك فى حصد لقب السوبر الإفريقى لكرة اليد فى المباراة التى أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر بالفوز على غريمه التقليدى الأهلى بنتيجة 28 / 27 ليخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل فى السعودية.

