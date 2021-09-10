الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة اليابانية»: لا نمتلك معلومات كافية لربط الوفيات بلقاحات موديرنا الملوثة

لقاحات موديرنا
لقاحات موديرنا

أعلنت لجنة وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، أنها لا تملك حاليًا معلومات كافية لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين وفاة ثلاثة رجال وتلقيحهم باستخدام لقاح شركة "موديرنا"، والتي تم وقف استخدامه بسبب وجود بعض الملوثات فيه.

وذكرت وطالة أنباء كيودو اليابانية أن شركة "موديرنا" الأمريكية وموزعتها في اليابان، شركة تاكيد للأدوية، أوقفا الشهر الماضي استخدام ثلاث دفعات من اللقاح "حوالي 1.63 مليون جرعة" بعد العثور على ملوثات من الفولاذ المقاوم للصدأ في بعض القوارير.

وتوفي ثلاثة رجال بعد ثلاثة أيام من تلقيهم جرعتهم الثانية من لقاح كورونا الشهر الماضي. على الرغم من أن الجرعات التي تم إعطاؤها لا تنتمي إلى رقم الدفعات التي وجدت فيها الملوثات، إلا أنه تم تصنيعها من نفس خط الإنتاج في نفس الوقت في إسبانيا.

ومن المتوقع أن تواصل اللجنة التحقيق في وفاتهم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

طوكيو لقاحات موديرنا الصحة اليابانية اليابان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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