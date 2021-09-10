رئيس الوزراء اللبنانى: لا أعرف المستحيل.. والعرب لن يتركونا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أن الوضع صعب لكن لا شىء مستحيلا.

وتابع ميقاتى: "سأتواصل مع الجهات الدولية لتأمين أساسيات الحياة، وسأدق أبواب العالم العربي وأشقائنا العرب لن يتركوا لبنان".

وتابع ميقاتى في كلمته من قصر بعبدا، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، على أنه "اللي بدو يعطل يطلع برا" والوقت الآن للعمل وليس للجدل السياسي.

وقال ميقاتي، لا رغبة لدينا برفع الدعم لكن لا أموال للاستمرار بها، متعهدا أن يقوم بالانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في موعدها.

وعقب 13 شهر من الفراغ الوزاري والعديد من الأزمات والخلافات حول تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وقع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فى وقت سابق من اليوم، على مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى.

وأعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية قبول استقالة حكومة حسان دياب، وتسمي ميقاتى رئيسا للحكومة الجديدة.

كما أعلن مكية عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وهي تضمنت الأسماء التالية وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الصحة العامة فراس الابيض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الإقتصاد امين سلام، وزير المالية يوسف خليل، وزير الاشغال علي حمية، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الثقافة محمد مرتضى، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي.

بالإضافة إلى وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبوحبيب، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير السياحة وليد نصار، وزير الاعلام جورج قرداحي، وزير العدل هنري خوري، نائب رئيس حكومة سعاده الشامي، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الشئون الاجتماعية هيكتور حجار، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج دباكيان.