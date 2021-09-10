الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 اختطفوا مواطنا واستولوا على أمواله بالإسكندرية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

كشفت أجهزة الامن ملابسات واقعة احتجاز أحد الأشخاص بالإسكندرية،  وذلك عقب تحديد وضبط مرتكبى الواقعة. 

 جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص، يفيد بأنه تعرف على سمسار عقارات لمساعدته في شراء شقة، فاتفق معه على مُعاينة الشقة واستقلال سيارة أجرة “ميكروباص” قيادة (سائق وبرفقته 3 أشخاص). 

 ولدى وصولهم لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، قاموا بتقييده وعصب عينيه والاستيلاء على (مبلغ مالي، هاتفه المحمول)، وطلبوا منه الاتصال بزوجته لتجهيز مبلغ مالي لشراء الشقة، وتوجه أحد المتهمين لمحل إقامته وتقابل مع زوجته وتحصل منها على مبلغ مالي، وعقب ذلك تركوه بذات الطريق.

و أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمود أبو عمره مدير الأمن، واللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث عن تحديد مرتكبي الواقعة 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية.

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمبلغ المالي، و تم حبسهم 4 أيام.

اجهزة الامن ملابسات احتجاز أحد الأشخاص الإسكندرية سمسار عقارات ضبط مرتكبى الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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