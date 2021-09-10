تونس: العمل متواصل على إعداد خطة سياسية متكاملة

أكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام، أن الإعلان عن رئيس الحكومة المقبل سيكون في أقرب وقت ممكن.

وقال الحجام، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن الإعلان لن يكون اليوم ..والاختيارات متواصلة و التثبت والتمحيص في شخصية رئيس الحكومة متواصل.

وأضاف أن العمل متواصل على إعداد خطة سياسية متكاملة، وسيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب، وأن تلك الخطة بصدد الإنجاز الآن، وأنها في "الأمتار الأخيرة من الإعلان عنها" .

كورونا في تونس

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 23 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان أصدرته الوزارة، اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن بلغ 24 ألفًا و86 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 1590 إصابة، بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 11.57% بما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 681664 إصابة.