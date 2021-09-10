الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز صاحب مركز«ميكانيكي بني آدمين»لانتحاله صفة أخصائي علاج طبيعي بالإسكندرية

متهم
متهم

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز خريج تربية رياضية علي ذمه التحقيقات، بعد اتهامه بانتحال صفة اخصائي علاج طبيعي، وإدارة منشأة طبية تحت مسمي "ميكانيكى بني آدمين" بدون ترخيص من الجهات المسؤولة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

و تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام عدد من مراكز العلاج الطبيعى بمنطقتى العجمى والعامرية غرب الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم بدون ترخيص الجهات المختصة بقصد التربح منه.

و  تم مداهمة العيادات، و ضبط شخص خريج تربية رياضية ينتحل صفة أخصائي علاج طبيعى ويعمل بأحد تلك المراكز تحت اسم "ميكانيكي بني آدمين"، بدون ترخيص.

 و تم استصدار قرار بالغلق الإدارى وتنفيذ الغلق بالشمع الأحمر للمركزين الآخرين،   والسابق صدور قرارين بالغلق الإدارى لهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة انتحال الصفة 

وفي سياق منفصل حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

الإسكندرية ميكانيكي العلاج الطبيعي انتحال صفة ميكانيكى بنى أدمين مراكز العلاج الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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