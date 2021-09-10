«ميقاتي» في قصر بعبدا لإعلان الحكومة اللبنانية اليوم

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب بين ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ظهرًا في قصر بعبدا.

وأفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، بأن ميقاتي سيزور ​بعبدا​ قبل ظهر اليوم، لإعلان الحكومة المنتظرة إن لم يطرأ أي طارئ يؤدي إلى تطيير الحكومة، ويستدعي تأجيل الزيارة، وفقا لقناة الـ"MTV" اللبنانية.

وأضافت المصادر أن اسم أنطوان سرياني استبدل ليلا باسم ​نجلا عساكر، لافتة إلى أن اسم أمين سلام حسم لتولي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، وفقا للقناة اللبنانية.

كما لفتت قناة الجديد إلى أن الاتصالات لا تزال جارية لتحديد موعد للرئيس ميقاتي في بعبدا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أكد أمس الخميس، وقوف الجامعة مع الشعب اللبناني في محنته، مشددًا على ضرورة إبعاد الشعب اللبناني عن كل الاستقطابات في المنطقة.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن ما صارت إليه الأوضاع في لبنان وأبنائه من معاناة هو أمر مؤسف.

وأضاف: "إننا نؤكد مجددًا على أن المصادقة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وخروجها إلى النور، يمثل مفتاحًا مهمًا لإخراج البلاد من أزمة استحكمت حلقاتها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى توالي المؤشرات المقلقة على تدهور الأوضاع بما يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والتاريخ.