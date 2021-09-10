الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميقاتي» في قصر بعبدا لإعلان الحكومة اللبنانية اليوم

نجيب ميقاتى
نجيب ميقاتى

أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن لقاء مرتقب بين ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، ظهرًا في قصر بعبدا.

وأفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، بأن ميقاتي سيزور ​بعبدا​ قبل ظهر اليوم، لإعلان الحكومة المنتظرة إن لم يطرأ أي طارئ يؤدي إلى تطيير الحكومة، ويستدعي تأجيل الزيارة، وفقا لقناة الـ"MTV" اللبنانية.

وأضافت المصادر أن اسم أنطوان سرياني استبدل ليلا باسم ​نجلا عساكر، لافتة إلى أن اسم أمين سلام حسم لتولي ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، وفقا للقناة اللبنانية.

كما لفتت قناة الجديد إلى أن الاتصالات لا تزال جارية لتحديد موعد للرئيس ميقاتي في بعبدا.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أكد أمس الخميس، وقوف الجامعة مع الشعب اللبناني في محنته، مشددًا على ضرورة إبعاد الشعب اللبناني عن كل الاستقطابات في المنطقة.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، إن ما صارت إليه الأوضاع في لبنان وأبنائه من معاناة هو أمر مؤسف.

وأضاف: "إننا نؤكد مجددًا على أن المصادقة على تشكيل حكومة لبنانية جديدة وخروجها إلى النور، يمثل مفتاحًا مهمًا لإخراج البلاد من أزمة استحكمت حلقاتها منذ أكثر من عام"، مشيرًا إلى توالي المؤشرات المقلقة على تدهور الأوضاع بما يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والتاريخ.

لبنان تشكيل الحكومة بعبدا الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

شعبة الاتصالات: قرار الانتقال بين شركات الإنترنت يحمي حقوق المستخدمين

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

«ميقاتي» في قصر بعبدا لإعلان الحكومة اللبنانية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى