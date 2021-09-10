بعد 12 عاما.. تشغيل مشروع الصرف الصحي بقري الشلال بأسوان أكتوبر المقبل

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستلام مشروع الصرف الصحي في منطقة الشلال وتشغيله في أكتوبر المقبل.

وذلك عقب تقدم أهالى منطقة الشلال بمدينة أسوان بشكوى للمحافظ، من عدم دخول خدمة الصرف الصحى للمنطقة، على الرغم من تنفيذ المشروع الذى بدأت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذه منذ عام 12عاما.

مشروع الصرف الصحي

و كلف محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان، والعميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان بتشكيل لجنة للمرور الميداني لدراسة وبحث الشكوى من أرض الواقع، و أفادت اللجنة بأنه جاري إنهاء بعض الأعمال والملاحظات.

مشروع الصرف الصحي

- إنهاء مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بنسبة 100 %

ومن جانبها أوضحت المهندسة سوزان متولي، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بأنه تم إنهاء مشروع الصرف الصحى بمنطقة الشلال بنسبة 100 %، و تصل تكلفته إلى 65 مليون جنيه ، وجارى إنهاء إجراءات التسليم لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

و أشارت إلى أن المشروع يضم محطة رفع رئيسية ، بجانب عدد محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 6 كم ، وخط طرد بطول 2.2 كم ليستفيد من المشروع حوالى 22 ألف نسمة بقرى الشلال والباتنيول والمرشح وجبل شيشة.