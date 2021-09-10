ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء الدافئ بالعسل على معدة فارغة؟

فوائد مذهلة..

يتبع البعض الكثير من العادات الغذائية عند الاستيقاظ، فهناك أشخاص يشربون الماء الدافئ على معدة فارغة، وآخرون يضيفوا إليها معلقة من عسل النحل.

ففي السطور التالية سلط الأطباء بموقع "ويب ميد" الطبي، الضوء على فوائد شرب الماء الدافئ بالعسل على معدة فارغة.

التخلص من الوزن الزائد

يعد شرب الماء والعسل يساعد على فقدان الوزن الزائد بالجسم، حيث إن السكر الموجود بالعسل هو سكر طبيعي والذي يوفر بدوره مصدرًا صحيا للسعرات الحرارية وليس ذلك فقط بل قد يحمي الجسم من السكريات التي تدخل إلى جسمك عندما تتناول المشروبات الأخرى.

تنظيم أنشطة الجسم

أكد الخبراء أن تناول كوب من الماء الدافئ بالعسل في الصباح يساعدك باقي اليوم على تنظيم وتحسين عملية الهضم، كما أن خواصة المطهرة تساعد على تخفيف حموضة المعدة وزيادة ليونة وهيدرة الأمعاء.

يساعد الجهاز المناعي في مقاومة الطفيليات

للعسل صفات مضادة للبكتيريا مذهلة، كما أنه غني بالإنزيمات والفيتامينات والعناصر المعدنية التي تعتبر خط الدفاع الأول تجاه البكتيريا، كما أن العسل يعتبر مضادا جيدا للأكسدة وبالتالي هو يساعد على مقاومة الشقائق الحرة free radicals التي تتسبب في العديد من الأمراض بالجسم، ويحمي أيضا من الإصابة بالإنفلوانزا.

يقلل من الحساسية

يساعد العسل على أن يتكيف جسمك مع نوع حبوب اللقاح المنتشر في المنطقة التي تعيش بها وبالتالي فهو يقلل من إصابتك بالحساسية عند التعرض لحبوب اللقاح.

الحصول على الطاقة اللازمة

العسل والماء الدافئ معا يعتبر مشروبا رائعا للحصول على قدر كبير من الطاقة في الصباح، حيث أنه يعتبلا مصدرا طبيعيا للسكريات البسيطة التي تمد الجسم بالطاقة ويساعدك في التخلص من الشعور بالإرهاق والخمول على مدار اليوم.

التخلص من احتقان الحلق والسعال

الماء الساخن مع العسل يساعد على علاج وتهدئة التهاب الحلق ويمنع تهيجه، كما أنه يساعد بشكل فعال على التخلص من السعال.

التخلص من السموم

يعمل مشروب الماء الدافئ بالعسل على طرد السموم من الجسم والتي قد تتسبب في حدوث العديد من الأمراض، كما أن إضافة الليمون إلى مشروب الماء الدافئ بالعسل تزيد من فائدته لاحتوائه على حمض الستريك ويزيد من نشاط الإنزيمات مما يحفز الكبد على التخلص من السموم الموجودة بالجسم.