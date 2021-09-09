‏المغرب: تلقيح 19.7 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي متلقيي الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 19 مليونًا و745 ألفًا و725 شخصًا حتى الآن.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- أن هناك 125 ألفًا و251 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك 155 ألفًا و509 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضافت أن إجمالي عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 16 مليونًا و257 ألفًا و925 شخصًا.

يُذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 37 مليون جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.