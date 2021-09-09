الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

خبراء: 70 % من السكان يعانون من آلام الكتف

آلام الكتف الشائعة
آلام الكتف الشائعة

يقول الخبراء إن مفصل الكتف هو أكثر المفاصل حركة في جسم الإنسان، ولهذا السبب بالتحديد فإن آلام الكتف ليست غير شائعة.

وتوصل خبراء صحة العظام إلى أن ما يقرب من 70 % من السكان يعانون من آلام الكتف أو عدم الراحة مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وهناك الكثير من الأسباب الشائعة التي تساعد في زيادة الإصابة بالالام الكتف، وفقًا لموقع «healthy builderz» الطبي.

التهاب الأوتار

يقول الأطباء إن التهاب الأوتار، عبارة عن حزمة من الأنسجة المرنة التي تربط العضلة بالعظم، حيث يحدث التهاب الأوتار عادةً بسبب الإفراط في استخدام المفصل، ومع ذلك  قد يكون أيضًا بسبب بعض الأشياء الأخرى، فهو أحد الأمثلة الشائعة هو مرض الروماتيزم.

الكتف المتجمد:

سبب شائع آخر لألم الكتف، هو ما يشار إليه باسم الكتف المتجمد، أو كما يطلق عليه الأطباء أحيانًا اسم التهاب المحفظة اللاصق، ويرجع ذلك إلى سماكة والتهاب النسيج الضام في مفصل الكتف.

وأشار الباحثون، إلى أنه لا أحد يعرف سبب إصابة الكتف المتجمدة ومع ذلك، فهناك أشياء معينة يمكن أن تزيد من احتمالية مواجهتها في حياتك.

الالتهاب الكيسي:

في كل مفصل في جسمك، يوجد كيس مملوء بالسوائل يسمى الجراب، تتمثل الوظيفة الأساسية للجراب في السماح لمختلف الهياكل في المفصل بالانزلاق على بعضها البعض بسلاسة، ففي بعض الأحيان يمكن أن يلتهب الجراب، مما يؤدي إلى ما يشار إليه باسم التهاب الجراب.

الإصابة في العمود الفقري:

توجد المئات من أنواع التهابات المفاصل، وأكثرها شيوعًا يسمى هشاشة العظام، يحدث هذا بشكل أساسي بسبب تآكل الغضروف، وهو نوع من الأنسجة المطاطية مهمته السماح للعظام في المفصل بالتحرك بدون متاعب.

ويعتبر هشاشة العظام مرض مفصلي، يمكن أن يتفاقم مع مرور الوقت، ومع حسن الحظ  يمكن إبطاء تقدمه ويمكن التحكم في أعراضه بسهولة.

العمود الفقري هشاشة العظام صحة العظام الروماتيزم الام الكت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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