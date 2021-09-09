مشاجرة بالأسلحة النارية وحرق منازل بين عائلتين فى أسوان

شهد نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الخميس، مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين داخل القرية، بسبب مشادة كلامية بين أطفالهم، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بطلق ناري.

كما شهد نجع القوز بقرية المنصورية إشعال النيران بعدد من المنازل الموجودة داخل القرية، إثر المشاجرة الواقعة بين العائلتين.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة دراو يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلة حماد، وقبيلة الحمداب، بنجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافظة، أثر مشادة كلامية بين الأطفال، ما أدى إلى إطلاق العائلتين الأعيرة النارية ووقوع إصابات من العائلتين، بالإضافة إلى عائلة منهم النيران بعدد من المنازل التابعة للعائلة الأخرى.

وبناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية إعادة الهدوء مرة أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتعرف على الأسباب ورائها، كما توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتلف منازل أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالهم.