دراسة: زيادة أوقات الفراغ عن 5 ساعات يقلل شعور الفرد بالرفاهية

كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة ارتباطية طردية بين زيادة أوقات الفراغ وانخفاض الشعور بالرفاهية.

ووجدت الدراسة -الذي نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن شعور الإنسان بالرفاهية ينخفض بعد خمس ساعات من وقت الفراغ، كما وجد الباحثون أنه في حين أن مستويات الرفاهية الذاتية ترتفع في البداية مع زيادة وقت الفراغ، فإن هذا الاتجاه لا ينطبق بالضرورة على ساعات أوقات الفراغ الكثيرة.

كما جاء في الدراسة، التي نُشرت في "مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي" العلمية، أنه في حين ترتفع الرفاهية الشخصية التي يشعر بها الفرد طرديا مع مقدار وقت الفراغ الذي يحصل عليه، إلا أن هذه الرفاهية تبدأ في الانخفاض بمجرد مرور خمس ساعات أو أكثر من أوقات الفراغ. وأشار الفريق البحثي إلى أن الأمر مرتبط بما يفعله المرء في وقت فراغه.

وخلصت الدراسة إلى أن المزيد من وقت الفراغ لا يكون بالضرورة أفضل، بالنظر إلى المشاعر المتخيلة عن الرفاهية.

وقد توصل باحثون بجامعة ييل الأمريكية، إلى أن كبار السن الذين يعانون عزلة اجتماعية، ويدخلون وحدات العناية المركزة، هم أكثر عرضة للوفاة ويكونون أكثر عرضة للإعاقة بعد الخروج من المستشفى، مقارنة بمن هم أكثر ارتباطًا بالعائلة والأصدقاء.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا هم أكثر عرضة لمشاكل وظيفية مثل مشاكل ارتداء الملابس أو المشي بعد الخروج من المستشفى التي تضمنت الإقامة في وحدة العناية المركزة، وأن أكثر من واحد من كل ثلاثة ممن يعانون من القليل من الروابط الاجتماعية يموتون في غضون ثلاث سنوات من التسريح، وهو معدل أعلى بثلاث إلى خمس مرات من السكان البالغين الأكبر سنًا.

وفي الدراسة الحالية، بحث الفريق في بيانات من المرضى المشاركين في دراسة اتجاهات الصحة والشيخوخة الوطنية الذين تم قبولهم في وحدات العناية المركزة بين عامي 2011 و2018، وطرحوا أسئلة على المشاركين حول تفاعلاتهم الاجتماعية، مثل ما إذا كانوا يتحدثون مع العائلة أو الأصدقاء حول أمور مهمة، وزيارة أفراد العائلة أو الأصدقاء، والمشاركة في المناسبات الاجتماعية أو الكنيسة، وتم تصنيف مستويات العزلة الاجتماعية من 0 إلى 6.