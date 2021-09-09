جامعة أسيوط: صرف 1800 جنيه لكافة العاملين من صندوق «تحسين الأحوال»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إصداره قراراً اليوم بصرف مبلغ 1800 جنيه المقرر صرفها لكافة العاملين بالجامعة كاملاً وإعفائهم من أية خصومات مالية أو رسوم.

وأوضح رئيس الجامعة أن المبلغ المقرر صرفه يأتي تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية في اجتماعه الأخير بتاريخ 10 أغسطس 2021، وهو الصندوق الذي يهدف إلى العمل على خدمة العاملين بالجامعات المصرية وتحسين أحوالهم.

وصرح رئيس الجامعة، أن قراره بصرف مبلغ 1800 كاملاً لكافة العاملين بالجامعة سواء المثبتين والمؤقتين والمتعاقدين وذلك بقطاعى التعليم والمستشفيات الجامعية من المنتسبين للكادر العام (موازنة أو صناديق) وكذلك كادر مهن طبية، كما كشف سيادته عن إصداره توجيهات عاجلة بالعمل على الإسراع فى إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ فى أقرب وقت.

وكشف شوكت صابر أمين عام الجامعة، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل من هو على رأس العمل بتاريخ 10 أغسطس 2021، وللقائمين بإجازات لبعض الوقت وذلك وفق نسبة أيام العمل الفعلية وصرفه أيضاً للسادة العاملين المتعاقدين أو المؤقتين حتى 30 / 6/ 2016.