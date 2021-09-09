محافظ الشرقية يتفقد معرض الفنون التشكيلية بالزقازيق

على هامش احتفال محافظة الشرقية بعيدها القومي، تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض الفنون التشكيلية لمديرية الشباب والرياضة والذى يضم أعمالاً ورسومات ولوح تصوير زيتى بالألوان الخشب، ونحت مجسم، ونحت خشب، وأشغال فنية مختلفة تبرز مهارة الفنان الذي يطلق لنفسه العنان للقيام بأجمل الأعمال الفنية والتشكيلية.

وأثنى المحافظ على جودة الأعمال الفنية والتشكيلية المعروضة. وبمستوى الفنانين، مؤكداً أن الفن يسمو بالروح ويُعدل من السلوك ويُساهم فى تقديم فرد نافع لوطنه.

وأكد محافظ الشرقية على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض بصفة مستمرة لأنها القناة الحقيقية التي تستطيع أن تفرز الموهوبين ليعبروا عن أنفسهم من خلال أعمال فنية وتشكيلية ..

كما قام محافظ الشرقية بتفقد معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة والذي يضم منتجات خزفية وفخار وكل ما يتعلق بالبيئة الشرقاوية من شموع الزينه والحرق على الجلد والمكرميات والتريكو والتطريز والتابلوهات المضيئة وفن الأركت وورد الزينة.

وأشاد المحافظ بالتنظيم الجيد للمعرض وبالجودة العالية للمنتجات المقدمة ، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتنمية المواهب المشاركة في المعرض ممن لديهم ملكة الإبداع في الفنون المختلفة لتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة مميزة.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشباب.

و في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات وتركيب أنوار الليد علي أعمدة الإنارة وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وللإرتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن.

وتحتفل الشرقية فى التاسع من سبتمبر من كل عام، بعيدها القومى، فى ذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابى، ورة العرابية، أمام الخديوى كأحد مظاهر رفض الظلم و استعباد الشعب المصرى