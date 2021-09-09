الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلينكن: شرعية طالبان يجب أن «تًكتسب» من المجتمع الدولى

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه ينبغي على حركة طالبان أن "تُكتسب" شرعيتها من المجتمع الدولي، وذلك في أعقاب مشاورات مع حلفاء للولايات المتحدة حول كيفية بناء جبهة موحدة بوجه الحكومة المتشددة الجديدة في أفغانستان.


وقال بلينكن للصحافيين في القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا إن قادة "طالبان يبحثون عن شرعية دولية. كل شرعية وكل دعم، يجب أن يُكتسب". 

 

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع افتراضي ضم وزراء من 20 دولة لمناقشة الأزمة الأفغانية.


وكان يقف بجانبه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي قال إن المجتمع الدولي يتوقع من طالبان احترام حقوق الانسان، ومنها حقوق المرأة، والسماح بوصول مساعدات إنسانية والسماح للراغبين في مغادرة البلاد بالسفر.


ورأى ماس أن محادثات الأربعاء تمثل "نقطة انطلاق لتنسيق دولي" بشأن كيفية التعاطي مع طالبان.
ومن بين الدول التي شاركت في الاجتماع الافتراضي، حلفاء أوروبيون وباكستان، الداعم التاريخي لطالبان.


وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إنّ كل الدول التي شاركت في هذا الاجتماع الافتراضي، بما في ذلك باكستان، كانت متّفقة على وجوب التعاطي بصورة أو بأخرى مع حكومة طالبان.


وقال المسؤول للصحافيين على متن طائرة بلينكن إنّه خلال الاجتماع "باكستان كانت حاضرة. لقد تحدّثوا عن دورهم الفريد وعرضوا وجهة نظرهم وأكّدوا أنّه يتعيّن عليهم حتماً" القيام بدور ما في الجارة الشمالية.


وأضاف: "لكن لا شيء يملي علينا على المدى القصير الاعتراف بالحكومة أو إضفاء الشرعية عليها".


وشدّد المسؤول على أنّ واشنطن لا تتواصل بتاتاً بشأن أفغانستان، حتّى بصورة غير مباشرة، مع جار رئيسي آخر لهذا البلد هو إيران.


من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تغريدة على تويتر: "لا يمكن أن يسود السلام والاستقرار أفغانستان إلا بالتزام إقليمي ودولي أكبر، وليس أصغر. وباكستان، بصفتها جارة مباشرة، لا يمكنّها أن تسمح لنفسها بأن تفكّ ارتباطها" مع أفغانستان".


من جهتهما انتقد بلينكن وماس، الحكومة الموقتة التي أعلنت في أفغانستان الثلاثاء، وليس فيها نساء أو أعضاء من خارج طالبان فيما وزير الداخلية فيها مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم الإرهاب.


وقال بلينكن إن الحكومة الموقتة سيُحكم عليها "بناء على أفعالها" وأضاف نظيره الألماني بأنه "غير متفائل".

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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