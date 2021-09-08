الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

وزير الداخلية القبرصى يلتقى البابا ثيودروس الثانى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودروس الثاني، الأربعاء، وزير داخلية قبرص نيكوس نوريس بمقر وزارة الداخلية بنيقوسيا.

ورحب نوريس بصاحب الغبطة قائلًا: "اليوم كان من دواعي سروري وشرفي أن أرحب في وزارة الداخلية رئيس كهنة عظيم (great Hierarch)، رجل يساهم ليس فقط في الكنيسة، ولكن أيضًا في الثقافة والتعليم والصحة في جميع أنحاء القارة الإفريقية".

في الختام شكر غبطته على شرف زيارة وزارة الداخلية وتمنى له الصحة والقوة، وقبل كل شيء استمرار حسن في هذا المشروع الضخم الذي لا ينحصر فقط على بطريركية الإسكندرية في مقرها بمصر، ولكن على القارة الإفريقية بأكملها، في ظل ظروف معاكسة للغاية، مع الأخذ في الاعتبار ومعرفة كل منا بالخصوصيات والصعوبات العديدة الموجودة في البلدان الإفريقية.

من جهته قال البابا ثيودروس الثاني:"اليوم هو يوم العذراء مريم الذي تحتفل به القوات المسلحة هنا في قبرص. شكرًا لك يا وزير. أنا بعد عودتي إلى الإسكندرية مقر بطريركيتنا سوف أسافر إلى أوغندا بعد أيام قليلة. سأكون في شمال أوغندا للعبور إلى جنوب السودان، ثم أغادر إلى تنزانيا، إنها مناطق صعبة للغاية، وكما تعلم إذا كان بإمكاني الحصول على بعض الأدوية لأحملها معي خلال رحلتي لمساعدة الأطفال بشكل أساسي. حيث أرى آلاف الأطفال يموتون من الأمراض".

أوضح "أن قارة المستقبل هى إفريقيا، وإنها عملاق نائم، لكنه بمقدراته يظل عملاقًا يمكنه مساعدة ملايين الأشخاص الذين يعيشون في هذه القارة"، مضيفًا أن عملي يبدأ من باب إفريقيا وهو مصر، إن مصر قوة عسكرية وسياسية ضخمة وكبيرة جدًا".

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