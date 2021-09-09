الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلفاكير يتسلم رسالتين من نائب رئيس مجلس السيادة السودانى ورئيس الوزراء

حمدوك
حمدوك

تسلّم رئيس جمهورية جنوب السودان، الفريق سلفاكير ميارديت، رسالتين من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، تتصلان بالعلاقات الثنائية وضمان السودان لاتفاقية السلام المنشّطة لجنوب السودان، خلال لقائه في جوبا مع الفريق الركن يس ابراهيم يس، وزير الدفاع رئيس الجانب السوداني في الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع جنوب السودان.

وأكد وزير الدفاع السوداني - في تصريح صحفي - حرص قيادتي البلدين على بذل كل الجهود من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في ربوعهما.

وقال إن اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة التي انشئت عام 2013، ستنظر في مسيرة العلاقات بين الخرطوم وجوبا، ومعالجة كافة القضايا العالقة تمهيدا لتكامل الدولتين بما يحقق رفاهية شعبيهما.

من جانبه، أكد توت قلواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، أهمية اجتماعات الآلية المشتركة ودورها في ترقية وتطوير علاقات البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما الشقيقين.

وعبر قلواك عن أمله في أن يتم في القريب العاجل فتح كافة المعابر بين الدولتين بما يمكن البلدين من تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات.

وفي سياق متصل، وقعت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتعزيز تنفيذ القانون والعدالة الجنائية.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية، وعن الجانب الأمريكي براين شوكان القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، بحضور الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالإنابة.

وقال الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن توقيع الاتفاقية هدفه تحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على توقيع اتفاقيات وشراكات متعددة مع الدول المتقدمة وخصوصا مع الحكومة الأمريكية للاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال من أجل إنفاذ القانون والنهوض بمقدرات الشرطة السودانية.

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وائل لطفي

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