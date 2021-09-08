وصول مدير أمن القليوبية لموقع انهيار عقار شبرا الخيمة

شهد محيط عقار شبرا الخيمة المنهار، منذ قليل، وصول اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونائب محافظ القليوبية وسكرتير العام.

وانهار، منذ قليل، عقار سكني، مكون من 4 طوابق بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور، تم الدفع برجال الحماية المدنية، لموقع انهيار العقار، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف.

البداية عندما تلقت مدير أمن القليوبية إخطارا من الأجهزة الأمنية المعنية، يفيد بانهيار عقار سكني بشبرا الخيمة، بجوار المطافي، ويكثف رجال الحماية المدنية مجهود كبير للبحث عن أي ضحايا في حادث انهيار العقار بجوار مطافي شبرا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.