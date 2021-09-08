الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بلينكن» يشارك فى الحوار الاقتصادى الأمريكى ـ المكسيكى بواشنطن غدًا

بلينكن
بلينكن

يشارك أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي غدا الخميس 9 سبتمبر في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والمكسيك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الوفد الأمريكي المشارك في هذا الحوار يضم كذلك وزيري التجارة والأمن الداخلي والممثل التجاري الأمريكي وممثلين عن وكالات ووزارات أمريكية أخرى مع المسئولين المكسيكيين في المناقشات التي تمتد يوما واحدا.

وأشار إلى أن هذا الحوار يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والمكسيكي لوبيز أوبرادور لإعادة إطلاق الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين البلدين والذي بدأ عام 2013 تعزيزا للأولويات الاقتصادية والتجارية لدى البلدين ومن بينها التنمية الاقتصادية الإقليمية واستحداث الوظائف والحد من معدلات الفقر وعدم المساواة.

ونوه بأن الحوار هذا العام سيركز على عدد من المحاور من بينها التنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى وتأمين الأدوات الكفيلة بتحقيق مستقبل أكثر رخاء.

أنتوني بلينكن واشنطن الحوار الاقتصادي الوفد الامريكي المكسيك

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