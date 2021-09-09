بعد 9 أيام من البحث.. العثور على جثة طالبة فى مياه النيل ببنى سويف

أعلن أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، منذ قليل، العثور على جثمان فتاة بني سويف الغريقة بنهر النيل بعد 9 أيام من البحث عنها، بعد طفو الجثمان على المياه امام قريتها " أطواب".

وأكد أهالي قرية أطواب، العثور على جثمان الطالبة منة حسين رجب، بعد طفوه على سطح المياه بنهر النيل.

وتسود حالة من السعادة بين أهالي القرية عقب العثور على الجثمان استعدادًا لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، وتشييع جثمانها لمقابر العائلة.

وتعود الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، منذ الثلاثاء قبل الماضي، من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ بغرق طالبة تُدعى «منة حسين رجب»، في مياه النيل بمدينة الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية أنه عقب انتهاء فتاة بالصف الثاني الثانوي، تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى "منه. ر.ح" 17 سنة، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وأثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية للبحث عن الفتاة من ناحية قرية أطواب بمركز الواسطى التي غرقت الثلاثاء قبل الماضي، في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى.