مواعيد القطارات اليوم الخميس 9-9-2021 بالوجهبن القبلى والبحرى المميزة والمكيفة

نستعرض معكم مواعيد القطارات بالوجهبن القبلى والبحرى المميزة والمكيفة ، أكثر الكلمات بحثا وإقبالا من المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك لمعرفة مواعيد جميع رحلات القطارات المكيفة والمميزة وقطار المناشى.

مواعيد القطارات اليوم الخميس المكيفة والمميزة عبر تطبيق جوجل بلاى

ترتفع عمليات البحث والاستعلام عن الاستعلام عن مواعيد القطارات اليوم بالوجهبن القبلى والبحرى المميزة والمكيفة واسعار التذاكر والمقاعد المتاحة للحجز من خلال المواقع والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعى، فيما وفرت هيئة السكك الحديدية موقع إلكترونى لمعرفة مواعيد واسعار التذاكر لجميع رحلات القطارات يوميٍا بجانب تطبيق على جوجل بلاى لتوفير كافة المعلومات عن مواعيد القطارات وحجز التذاكر.



القطارات المكيفة على خط القاهرة الإسكندرية



تنطلق اول رحلة للقطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مكيف ومميز الساعة 5.00 صباحا.



ينطلق قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية الساعة 6.00 صباحا.



بتحرك قطار رقم 905 القاهرة الإسكندريةVIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.



قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مكيف ومميز يقوم من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.



يتحرك قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحا.



رحلة قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.



ينطلق قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر الساعة 2 ظهرا.



قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية يقوم الساعة 2،25 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP الساعة 3 بعد الظهر.



يقوم قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية الساعة 3،20 بعد الظهر.



رحلة قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية الساعة 4 عصرا.



مواعيد القطارات المكيفة والمميزة من الاسكندرية إلى القاهرة



يتحرك قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة الساعة 6.00 صباحا.



رحلة قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 7.00 صباحا.



يقوم قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر الساعة 8.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة تمام الساعة 8.15 صباحا.



ينطلق قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة الساعة 11.30 صباحا.



قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة يتحرك فى الساعة 1 ظهرا.



قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2 ظهرا.



يتحرك قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 3 بعد الظهر.

مواعيد رحلات القطارات المكيفة من القاهرة إلى الوجه القبلى



ينطلق قطار رقم 1902 القاهرة أسوان تمام الساعة 12،20 بعد منتصف الليل.



قطار رقم 934 الإسكندرية الأقصر VIP من القاهرة الساعة 01.10 صباحا .



يتحرك قطار رقم 978 القاهرة أسيوط VIP الساعة 06.30 صباحا.



رحلة قطار رقم 980 القاهرة أسوان VIP الساعة 08.00 صباحا.



يتحرك قطار رقم 2010 القاهرة أسوان فى الساعة 10.00 صباحا.



قطار رقم 982 القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.



