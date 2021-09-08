شاهد.. أمسية «علاقات ثقافية.. مصر وتشيلى» بالأعلى للثقافة

بدأت، مساء الأربعاء، فعاليات أمسية "علاقات ثقافية.. مصر وتشيلي" بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور هشام عزمي، بحضور رئيس قطاع العلاقات الثقافية، برئاسة الكاتب صبري سعيد.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفاء بثقافة تشيلي وتسليط الضوء على أبرز صور العلاقات الثقافية بينها وبين مصر؛ فى إطار مبادرة «علاقات ثقافية» التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة إلى الساحل الغربي لأمريكا الجنوبية.

بدأت الأمسية بالسلام الجمهوري لمصر وتشيلي، تلاها عرض فيلم تسجيلي قصير حول دولة تشيلي وأبرز ملامحها الثقافية، ثم أعقبه كلمة الدكتور هشام عزمي، ثم كلمة السفير بابلو أراريان سفير دولة تشيلي لدى مصر والتى تناول فيها الكثير من الملامح الثقافية المشتركة بين البلدين وأبرز صور التعاون المشترك فيما بينهما.

فى الوقت نفسه، من المقرر أن يتحدث السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أمريكا اللاتينية عن صور التقارب الثقافي بين مصر ودول أمريكا اللاتينية بشكل عام وآفاق التعاون بين مصر وشيلي على وجه الخصوص، كما تشارك السفيرة أمل مراد سفيرة مصر في شيلى «عبر تقنية الفيديو» بتقديم تجربة فريدة قامت بها في تشيلي للتآكيد على دور الثقافة في ترسيخ صور التواصل الأنساني بين دول العالم، حيث نجحت بمبادرة شخصية منها في تنظيم احتفال رقمي يربط مصر بتشيلي بمناسبة إحياء احتفالات العيد الوطني المصري خلال العام الحالي، عندما تولت السفارة تنظيم عرض موسيقي خصيصاً لهذه المناسبة بالتعاون عن بعد بين عازفتي الهارب المرموقتين المصرية منال محيي الدين والشيلية باتريسيا رييس وعدد من الموسيقيين المصريين والشيليين، لأغنيتين شيلية ومصرية تجمعهما ذات الرسالة المتفائلة، وخلال الأمسية سيتم عرض أجزاء من هذه التجربة الفريدة.

ومن المقرر مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري التشيلي من أبرزهم:الفنان التشكيلى حمدي أبوالمعاطي، أستاذ الفنون الجميلة، نقيب الفنانين التشكيليين سابقاـ والدكتورة رشا عبودي، أستاذ أدب أمريكا اللاتينية بقسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب، جامعة القاهرةـ والفنانة منال محيي الدين، عازفة الهارب المصرية، والدكتورة يحيي زكريا جاد، أستاذ علم الوراثة الجزيئية بالمركز القومي للبحوث.