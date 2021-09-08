رئيس «مياه مطروح» يتفقد محطة إزالة الحديد والمنجنيز بسيوة

تفقد الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، اليوم الأربعاء، موقع مشروع محطة إزالة الحديد والمنجنيز الجديدة وإنشاء شبكات مياه بأقطار ٦ و٤ بوصة بطول ٥ كم، بالإضافة إلى خزان استراتيجى بمساحة ٥٠٠ م ٢ بمنطقة قرية المراقى بسيوة.

رئيس مياة مطروح



وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أعمال وتجهيزات إعادة الشىء لأصله فى شوارع قرية المراقى بسيوة وذلك بعد إنشاء شبكة توزيع مياه الشرب الجديدة بالمنطقة .

وأشار رئيس مياه مطروح إلى أنه تم تنفيذ نسبة ٧٠% من إجمالي المشروع والتى تم تخصيص تكلفة إجمالية ٢٠،٥ مليون جنيه.

رئيس مياة مطروح



جدير بالذكر أنه تم تسليم الأرض المخصصة لإنشاء مشروع محطة جديدة لإزالة الحديد والمنجنيز بالمراقى الى الشركة المنفذة فى شهر يونيو الماضى وذلك ضمن المشروعات الخاصة بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى بالمرحلة الثانية من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة الرئاسية بمحافظة مطروح لخدمة المواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب بالقرى والنجوع والمناطق المحروسة.

رئيس مياة مطروح



وكان أعلن الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيان إعلامي له، عن استعداد الشركة بكافة المعدات وفرق الأزمات والطوارئ ومدى جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء القادمة ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفا

رئيس مياة مطروح

كيوم والنافورى والكباش وسيارات نقل المياه وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة .

رئيس مياة مطروح



وأكد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة وأن الإدارة العامة للصرف الصحي بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور أبرزها تطهير بيارات الصرف الصحي الخاصة بالمحطات بالإضافة الي تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي والبدء في تطهير كافة شنايش الأمطار والتأكد من مدى الجاهزية والفاعلية لاستقبال كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار .