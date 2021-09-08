إيطاليا تسجل 69 وفاة و5923 إصابة بكورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 69 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، انخفاضا من 71 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية من الإصابات الجديدة إلى 5923 من 4720.

وسجلت إيطاليا 129707 وفيات مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في البلاد في فبراير من العام الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والثامن على مستوى العالم.

وسجلت كذلك 4.59 مليون إصابة إلى اليوم.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت إن منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.