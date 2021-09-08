حبس المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس «ديلر» مخدرات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج 1000 قرص مخدر، والتحفظ على المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "ديلر مخدرات" أثناء ترويجه الأقراص المخدرة في منطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وتبين أنه تم ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته 1000 قرص لعقار الترامادول المخدر، مبلغ مالي، هاتفا محمول.

اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أضاف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، لا يمكنه الإرشاد عنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.