الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تبياينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا طفيفا، في معظم البنوك العاملة في مصر.
وعالميا، صعد الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوع، مقابل عملات رئيسية اليوم، مدعوما من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية وتراجع اليورو قبيل قرار للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.05 بالمئة إلى 92.580، بعدما لامس 92.590 في وقت سابق من الجلسة الذي بلغه آخر مرة في الأول من سبتمبر .
وهبط اليورو 0.05 بالمئة، ليجري تداوله مقابل 1.1836 دولار لأول مرة منذ الثاني من سبتمبر.
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك ابوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي عند مستوى 15.68.
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر- ارتفع سعرالدولار واحد قرش، ليسجل 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، ارتفع أيضا سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الدولار، 15.65جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع .
وعلى صعيد العملات الأجنبية الرئيسية الأخرى، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" 4- 6 قروش شراء وبيعا، ففى بنكي مصر والبنك الأهلي سجلت 18.50جنيه للشراء، و18.65جنيه للبيع .
وفي البنك التجارى الدولي، تراجعت العملة الاوروبية ، لتسجل 18.52 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى أمام اليورو 18.56 جنيه للشراء، 18.71 جنيه للبيع .
وشهد الاسترليني تراجعا ملحوظا بقيمة 7 - 10 قروش في الشراء والبيع، ففي بنك مصر والبنك الأهلي، سجل 21.51 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولي، شهد أيضا الجنيه الاسترليني تراجعا ليسجل 21.54 جنية للشراء، و21.73 جنيه للبيع.
وطبقا للبنك المركزى المصرى، بلغ متوسط اسعارالسوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الاسترليني 21.55 جنيه للشراء، 21.73 جنية للبيع.
وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع الريال السعودي واحد قرش للشراء واستقرار في البيع ، ففي بنكي الأهلى المصرى وبنك مصرسجل 4.17 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.
ويعتبر ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن في وقت سابق، عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بمقدار 63 مليون دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لديه سجل 40 مليارا و672 مليون دولار بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 40 مليارا و609 ملايين دولار بنهاية يوليو السابق عليه.

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