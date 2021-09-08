محافظ القاهرة يصل موقع حريق مخزن الأخشاب بالشرابية (صور)

توجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لموقع حريق الشرابية، صباح اليوم الأربعاء، ورافقه عدد من المسئولين لمتابعة عمليات الإطفاء الجارية حتى الآن لمحاولة السيطرة على الحريق.

وشهدت عزبة بلال بمنطقة الشرابية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حريقًا هائلًا نشب في أحد مخازن الأخشاب.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن الأخشاب بمنطقة الشرابية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل تمدده، حيث ‏تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها للسيطرة على الحريق وإخماده.