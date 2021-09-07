الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف الطلب وارتفاع الدولار

النفط
النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف حيال الطلب في الولايات المتحدة وآسيا، غير أن استمرار توقف الإنتاج على ساحل الخليج الأمريكي حد من الخسائر.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 68.35 دولار للبرميل بانخفاض 94 سنتا بما يعادل 1.4 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة، ولامس أدنى مستوى في الجلسة عند 67.64 دولار للبرميل. ولا يوجد سعر تسوية لأمس الاثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 71.69 دولار للبرميل لعد نزولها 39 سنتا أمس.

وقال جون سوسر نائب رئيس أسواق النفط الخام لدى موبيوس ريسك جروب في هيوستن إن ارتفاع الدولار وتحرك السعودية يوم الأحد لخفض أسعار البيع الرسمية لأكتوبر تشرين الأول يضغطان على الخام.

 وصعود الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال سوسر "يقرأ الناس تغيير السعر السعودي على أنه علامة على انحسار في الطلب الآسيوي، وجاء حجم الخفض أكبر مما كان متوقعا".

خفضت السعودية أسعار جميع الخامات التي تباع لآسيا دولارا واحدا على الأقل للبرميل. وتأتي هذه الخطوة، وهي علامة على أن الاستهلاك في المنطقة الأكثر استيرادا في العالم لا يزال باهتا، في الوقت الذي تخيم فيه إجراءات الإغلاق في أنحاء آسيا لمكافحة.

السلالة دلتا من فيروس كورونا على التوقعات الاقتصادية. 

كما أفادت بيانات صدرت يوم الجمعة بأن الاقتصاد الأمريكي خلق في أغسطس أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر، إذ تعثر التوظيف في قطاع الترفيه والفندقة في ظل عودة وتيرة الإصابات بكوفيد-19 للزيادة.

لكن أسعار النفط تلقت دعما من مؤشرات اقتصادية قوية في الصين واستمرار تعطل إمدادات أمريكية.

كورونا النفط اسعار النفط السعودية اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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