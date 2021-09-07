الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة ربة منزل وطالب بتهمه الاتجار في الهيروين بالمطرية

هروين
هروين

أحالت النيابة العامة بشرق القاهرة ربة منزل وطالب إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليهما متلبسًين بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيها.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث مركز شرطة المطرية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط ربة منزل وطالب، له معلومات جنائية، أثناء استقلالهما إحدى السيارات الأجرة وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة شرق القاهرة ربة منزل طالب الجنايات الهيروين

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