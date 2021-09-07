الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وعد البحري تلتقي أسمهان مرة أخرى في سوريا

وعد البحري
وعد البحري

حفل كبير تحييه الفنانة وعد البحري في سوريا بعنوان "تحية لأسمهان" والذي يمثل عودة وعد البحري للقاء أسمهان بعد النجاح الكبير الذي حققته وعد عندما قدمت أغاني مسلسل أسمهان بصوتها منذ عدة سنوات .

الحفل يقام على مسرح دار الأوبرا السورية برعاية الدكتورة لبانا مشوح وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون، وبرفقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة عميد المعهد العالي للموسيقى العربية عدنان فتح الله.

وفور عرض تذاكر الحفل وبعد أقل من يومين نفذت تذاكر الحفل بالكامل، حيث من المرجح أن ينطلق الحفل في الثامنة مساءً.

يذكر أن آخر أعمال وعد البحري كانت أغنية "كوفر ٢٠٢١" مع محمد دقدوق وحققت الأغنية نجاحا كبيرا فور عرضها، ومن أهم أعمال وعد البحري «فرحتي بيك»، «شوفلي حل»، «زعلك على عيني»، «نسيت أنا مين»، «تجربة» كما أدت أغاني الفنانة أسمهان في المسلسل الذي حمل اسمها.

وكانت قد أعلنت المطربة وعد البحري حصولها على الإقامة الذهبية من دبي في فئة المبدعين، حيث كتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :"أحب أشارككم فرحتي اليوم حصولي على ( الإقامة الذهبية لفئة المبدعين )، وسعيدة بأن أكون في بلدي الإمارات، مسقط رأسي وموطن طفولتي.. شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة" .

وأضافت البحري :"رشحتني هيئة الثقافة والفنون بدبي "دبي للثقافة"، وأشكرهم على الترشيح ، وأشكر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على إهدائي الاقامة الذهبية في الإمارات العربية المتحدة.. أجمل هدية من أروع بلد شكرا شيوخ الامارات شكراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فنان وشاعر وأديب ، ويحب الفنانين والمبدعين ، شكراً دبي شكراً حكومة دولة الإمارات حفظ الله دولة الإمارات وحكامها وشعبها".

وعد البحري
وعد البحري
الإمارات التواصل الاجتماعي دار الأوبر تجربة حمل بحر حكومة أسمهان المعهد العالي الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد وزيرة الثقافة الإقامة الذهبية عيد المر العامة موقع التواصل الاجتماعي

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