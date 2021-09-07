الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يؤكد ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغير المناخ

بايدن
بايدن

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال زيارته منطقة متضررة من إعصار "إيدا" في ولاية نيو جيرسي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن جميع أنحاء الولايات المتحدة تتأثر بالطقس السيئ، مضيفاً أنه من الضروري التحرك لمكافحته.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه زار المناطق المتأثرة بالطقس القاسي في جميع أنحاء البلاد، بما فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا والأعاصير في لويزيانا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تشهد الآن "نقطة انعطاف" فيما يتعلق بأزمة المناخ، مشيراً إلى أن واشنطن "قد اعترفت أخيراً بحقيقة أن الاحتباس الحراري أمر حقيقي وأنه يتحرك بوتيرة لا يمكن تصديقها وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".

في سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمركز العالمي للتكيف (GCA) اليوم عن خطتهما لتعزيز سبل التعاون وتسريع العمل بشأن التكيف مع تغير المناخ ودعم الفرص والمشاريع التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العالم، خاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وفي مناطق عمليات البنك الأوروبي.

جاء الاتفاق خلال حوار رفيع المستوى حول مؤتمر "ضرورة تسريع التكيف COP26" بحضور رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في روتردام، وذلك قبل أسابيع من عقد مؤتمر COP26 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021. 

وحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رحب رئيس البنك، فيرنر هوير، بتعزيز الشراكة مع المركز العالمي للتكيف المناخي لتسريع إجراءات التكيف في أكثر مناطق العالم عرضة للتأثير المناخي، باعتباره أحد أكبر الممولين متعددي الأطراف في العالم للعمل المناخي وتمويل حلول التكيف ودعم المعرفة والأدوات وبناء القدرات في مجال التكيف المناخي وتبادل أفضل الممارسات والبيانات.

أمريكا كورونا لمناخ بايدن إعصار

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

مد باب التقدم للجامعات الخاصة إلى 11 سبتمبر وإتاحة تعديل الرغبات للطلاب

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

رسميًا.. تحديد موعد مباراة السوبر المصرى بين الأهلى وطلائع الجيش

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا كشفت تحقيقات سجن جلبوع عن هروب أسرى فلسطينيين؟

توتر فى سجون إسرائيل.. إجراءات عقابية جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل بحجة «الأعياد اليهودية»