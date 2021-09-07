بايدن يؤكد ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغير المناخ

شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة تحرك الولايات المتحدة والعالم لمواجهة تغير المناخ.

وقال بايدن، خلال زيارته منطقة متضررة من إعصار "إيدا" في ولاية نيو جيرسي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن جميع أنحاء الولايات المتحدة تتأثر بالطقس السيئ، مضيفاً أنه من الضروري التحرك لمكافحته.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه زار المناطق المتأثرة بالطقس القاسي في جميع أنحاء البلاد، بما فيها حرائق الغابات في كاليفورنيا والأعاصير في لويزيانا.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تشهد الآن "نقطة انعطاف" فيما يتعلق بأزمة المناخ، مشيراً إلى أن واشنطن "قد اعترفت أخيراً بحقيقة أن الاحتباس الحراري أمر حقيقي وأنه يتحرك بوتيرة لا يمكن تصديقها وعلينا أن نفعل شيئاً حيال ذلك".

في سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والمركز العالمي للتكيف (GCA) اليوم عن خطتهما لتعزيز سبل التعاون وتسريع العمل بشأن التكيف مع تغير المناخ ودعم الفرص والمشاريع التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في التكيف مع المناخ في جميع أنحاء العالم، خاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وفي مناطق عمليات البنك الأوروبي.

جاء الاتفاق خلال حوار رفيع المستوى حول مؤتمر "ضرورة تسريع التكيف COP26" بحضور رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في روتردام، وذلك قبل أسابيع من عقد مؤتمر COP26 للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021.

وحسب بيان لبنك الاستثمار الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رحب رئيس البنك، فيرنر هوير، بتعزيز الشراكة مع المركز العالمي للتكيف المناخي لتسريع إجراءات التكيف في أكثر مناطق العالم عرضة للتأثير المناخي، باعتباره أحد أكبر الممولين متعددي الأطراف في العالم للعمل المناخي وتمويل حلول التكيف ودعم المعرفة والأدوات وبناء القدرات في مجال التكيف المناخي وتبادل أفضل الممارسات والبيانات.