مفوض الرئاسة القبرصية يلتقى البابا ثيودوروس فى نيقوسيا

التقى صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس الثاني مع مفوض رئاسة جمهورية قبرص فوتيس فوتيو.

وخلال اللقاء تم بحث الموضوعات المتعلقة بكنائس وأديرة الروم الأرثوذكس التابعة لبطريركية الإسكندرية وكل إفريقيا في الخارج والمشكلات التي تواجهها.

كما تمت مناقشة القضايا المتعلقة بالمغتربين والإجراءات والأحداث المحتملة مع المجموعات المنظمة في الشتات، حيث يمكن لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا أن تسهم في الجهود المبذولة للحفاظ على الهلينية المغتربة في جذورها وتقاليدها وثقافتها.

وتمت الإشارة أيضًا إلى البرنامج الثلاثي NOSTOS "العودة إلى الجزور"، حيث تم عقد NOSTOS IV مؤخرًا بمشاركة شباب من قبرص واليونان الذين زاروا لمصر، وخلالها أتيحت الفرصة للشباب للقاء البابا ثيودروس في المقر البطريركي بالإسكندرية.

وأوضح السيد فوتو أن دعم البطريركية والبابا البطريرك في التعامل مع المشاكل التي يواجهها المغتربون أمر بالغ الأهمية وشكره على ذلك.

كما أكد لصاحب الغبطة على استمرار دعم الحكومة القبرصية للبطريركية، في العمل الشاق الذي يقوم به هو والبطريركية في البلدان الإفريقية التي تواجه العديد من المشاكل، لا سيما حيث توجد مجموعات منظمة من المغتربين.

من جانبه، شكر البابا ثيودروس رئيس الجمهورية ومفوض الرئاسة والحكومة على دعمهم المستمر لعمل البطريركية، خاصة على العمل الكبير الذي يتم القيام به في Geri، حيث الهدف الرئيسي هو مساعدة آلاف من العائدين من إفريقيا الذين يبلغ عددهم 35 ألفاً.

كما أعرب صاحب الغبطة قداسة البابا ثيودروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر أفريقيا لكنيسة وطائفة الروم الارثوذكس لمفوض رئاسة جمهورية قبرص عن شكره لرئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي بتخصيص مساحة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة لبناء كنيسة ومركز ثقافي.