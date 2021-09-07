برلماني: منع دخول البضائع الرديئة انطلاقه للجمهورية الجديدة فى الاستيراد

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب "إرادة جيل"، وعضو مجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم السماح بعد ذلك بدخول بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية، واصفا هذه التصريحات بنقلة حضارية وانطلاق رسمي للجمهورية الجديدة في مجال الاستيراد.

وأشار "مطر" في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى كشفت خطط الدولة بشأن الاستيراد وما يحدث فيها من شفافية ووضوح، مؤكدا أنه حال تطبيق الإجراءات الجديدة ستكون في صالح الجميع سواء المستوردين والمواطن معا، فضلا عن أنها ستفيد الاقتصاد وستمنع تماما فكرة رفض البضائع بعد استيرادها وهو الأمر الذى كان يتسبب في خسائر للكثير من رجال الأعمال، أما الإجراءات الجديدة التي ستنفذها الدولة بمثابة ضمانة للمستورد.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال السيسي خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية: "مش هنقبل إن حاجة تخش، أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. إحنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".

وواصل الرئيس السيسي: "اديله الموافقة على الشحنة قبل ما تيجى على الميناء، والبضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر ومش هديله موافقة ومش هتنزل الميناء وده هايبقى إجراء قد تجدوه صعب لكن بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها احنا مش هانبقا عجبة، احنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللى بتخش بلدنا طبقا للمعايير ، ولو فيه حاجة فيها مخاطر زى المخدرات ، وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق ونشوف زى ما الدول المتقدمة بتعمل.