كيفية معرفة نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 من أكثر الكلمات بحثا عبر محرك البحث العالمي جوجل والتي تحصد نسب مشاهدة عالية يوميًا منذ بدء الامتحانات في 4 سبتمبر الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن النتيجة وجدول امتحانات الدور الثاني.

كيفية معرفة نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2021 علمي وأدبي

يمكن لطلاب الثانوية العامة "الدور الثاني" الاستعلام عن نتائجهم في المواد التي لم يحصلوا فيها على درجات النجاح وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج الثانوية العامة من خلال هذا الرابط( من هنا)

اختيار أيقونة نتيجة الدور الثاني

كتابة بيانات الراغبين في الاستعلام عن درجاته كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب

كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له

الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة

ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية التي لم يحصل فيها على درجات النجاح في الدور الأول بالتفصيل

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة جميع الشعب

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني يوم 4 سبتمبر الجاري حيث أدى الطلاب امتحانات مواد اللغة العربية و الأجنبية الثانية والجبر والهندسة الفراغية والفيزياء والتاريخ فيما يؤدي الطلاب غدا الأربعاء 8 سبتمبر امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ويوم السبت 11 سبتمبر مادتي الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر مادتي الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل والتكامل فيما يؤدي الطلاب امتحانات مادة الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق يوم الاثنين 13 سبتمبر والتي تجرى داخل لجان امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة في موجته الرابعة وظهور السلالة المتحورة في الفيروس "دلتا بلس".

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

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