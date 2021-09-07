اليوم.. محافظ بني سويف يتفقد قرى مبادرة «حياة كريمة» بمركز ببا

يجري الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بقرى جزيرة ببا وطحا البيشة بمركز ببا، لتفقد المشروعات الجاريتنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، يرافقه عدد من المسؤولين التنفيذيين.

ويقوم المحافظ يتفقد عددا من المدارس والمجمع الخدمي وتوسيعات الصرف الصحي، في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

ويقدم المجمع الخدمي العديد من الخدمات الجماهيرية المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

وأوضح محافظ بني سويف، أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء باستمرار متابعة الموقف النفيذي لمشروعات الميادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لتحقيق نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، منوها عن تكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإعداد تقارير يشمل نسب التنفيذ والإنـجاز، وتذليل المعوقات أولاً بأول،بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحدد.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إدراج 66 قرية بمركزي ناصر وببا ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى، من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الاهتمام بالنظافة والبيئة، تطوير مستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

