3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 3 آلاف و583 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 820 ألفًا و479 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء “كازينفورم” الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 6 ألاف و362 حالة شفاء تام، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد ارتفع إلى 727 ألفًا و989 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 99 ألفًا و675 مريضًا، منهم 21 ألفًا و714 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان ومدينة آلماتي من بين 12 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن 6 ملايين و882 ألفًا و241 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من 5 ملايين شخصًا على الجرعتين.

