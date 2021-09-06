الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سامي مغاورى ينتهى من تصوير مشاهده ضمن مسلسل «الحرير المخملى»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

انتهى الفنان سامي مغاوري من تصوير جميع مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الحرير المخملي” والمقرر انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة ضمن موسم مسلسلات “الأوف سيزون”.

وقال "مغاوري” لـ“الدستور” إنه سعيد بالمشاركة في هذا العمل، مشيرًا إلى أنه يظهر من خلال العمل بدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل.

وأعرب عن تحمسه الشديد لعرض المسلسل لمعرفة ردود فعل الجمهور الذي يعدهم بأحداث شيقة ومثيرة.

وينتمي مسلسل "الحرير المخملي" لنوعية الأعمال ذات الـ60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عقد التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها، وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حتى بداية الألفية الثالثة.

"الحرير المخملي" بطولة: داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبرى، والعمل مأخوذ عن رواية “الحرير المخملي” لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ويشارك الفنان الشاب محمد عزمي، من ذوي القدرات الخاصة، كضيف شرف في مسلسل "الحرير المخملي"، الذي من المقرر عرضه قريبًا عبر إحدى القنوات الفضائية.

وكان مسلسل “الحرير المخملي” قد انطلق تصوير أول مشاهده في شهر فبراير الماضي، وتوقف تصويره خلال شهر رمضان الماضي بسبب انشغال صناع العمل وأبطاله بتصوير الأعمال الرمضانية.

 

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